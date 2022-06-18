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Начальника смены «Полесьеэлектромаш» в Лунинце осудили за смерть рабочего

18.06.2022
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В суде Лунинецкого района вынесли приговор по уголовному делу о нарушении правил техники безопасности и охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть одного рабочего и травмирование другого, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил начальник смены в цехе чугунного литья ОАО «Полесьеэлектромаш». Трагедия на заводе произошла в сентябре прошлого года. После аварийной остановки тигельной печи начальник смены организовал ремонт без слива расплавленного металла в аварийную емкость. Двое плавильщиков работали при открытой крышке печи без средств индивидуальной защиты. Произошел взрыв расплавленного металла — рабочие оказались в зоне его выброса из печи. В результате один мужчина от ожогов скончался, другой получил менее тяжкие телесные повреждения.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст.306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение менее тяжкого телесного повреждения). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 5 лет без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на такой же срок.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован

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