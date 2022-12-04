Начало нового учебного года в войсковой части 65408 (Лунинецкий район)

1 декабря в войсковой части 65408 начался новый 2022/23 учебный год

Задачами воинской части в новом 2022/23 учебный год является: поддержание боевой и мобилизационной готовности, совершенствование подготовки военнослужащих, поддержание аэродрома в эксплуатационной готовности и обеспечение взлетов и посадок воздушных судов, их дозаправка и запуск. Основные усилия будут сосредоточенны на подготовке и проведении практических мероприятий в рамках боевой подготовки. Кроме того личный состав примет активное участие в мероприятиях, связанных с празднование 105-летней годовщины Вооруженных Сил и Дня защитников Отечества.

В новом учебном году планируется оснащение новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техникой.

Войсковая часть 65408 богата своими традициями и ритуалами, которые свято чтут, соблюдают и приумножают военнослужащие. Высока ответственность каждого солдата, сержанта, прапорщика и офицера, за поставленные перед ними задачи. Ответственность, дисциплинированность и организованность, профессионализм, творческий подход и инициатива в решении сложнейших задач, самоотверженность и патриотизм, основанные на нравственных ценностях белорусского народа и Вооруженных Сил – качества присущие военнослужащим войсковой части 65408.

Мы умеем и готовы защищать небо нашей Родины – Республики Беларусь!

Александр Бутя, командир войсковой части 65408, подполковник