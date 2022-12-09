Начало учебного года в войсковой части 25886 (Лунинецкий район)
В Вооруженных Силах Республики Беларусь, в отличии от учебных заведений, новый учебный год начинается 1 декабря.
Во 2 радиотехническом центре войсковой части 25886 организован и проведен Митинг, посвященный началу нового учебного года.
Далее на торжественном мероприятии были подведены итоги боевой подготовки в прошедшем учебном году, отмечены и поощрены лучшие военнослужащие.
Выступили военнослужащие из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые акцентировали внимание личного состава на необходимости поддержания и укрепления воинской дисциплины, а также пожелали личному составу успехов в решении поставленных задач на благо служения Отечеству;
В целом боевая подготовка по итогам года оценена на «Хорошо».
Сергей МИЗЕВИЧ, заместитель начальника 2 радиотехнического центра, майор
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