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Начало учебного года в войсковой части 25886 (Лунинецкий район)

09.12.2022
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В Вооруженных Силах Республики Беларусь, в отличии от учебных заведений, новый учебный год начинается 1 декабря.

Во 2 радиотехническом центре войсковой части 25886 организован и проведен Митинг, посвященный началу нового учебного года.

Далее на торжественном мероприятии были подведены итоги боевой подготовки в прошедшем учебном году, отмечены и поощрены лучшие военнослужащие.

Выступили военнослужащие из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые акцентировали внимание личного состава на необходимости поддержания и укрепления воинской дисциплины, а также пожелали личному составу успехов в решении поставленных задач на благо служения Отечеству;

В целом боевая подготовка по итогам года оценена на «Хорошо».

Сергей МИЗЕВИЧ, заместитель начальника 2 радиотехнического центра, майор
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