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Начался приём документов в колледжах Лунинецкого района

15.06.2022
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15 июня 2022 в УО «Лунинецкий ГПТК СП» и УО «Лунинецкий ГППТК» начался приём документов. Первый день работы приёмных комиссий стал действительным праздником для тех, кто пришёл подать документы. Их вежливо встречали члены приёмной комиссии и администрация колледжей.

Райком ОО «БРСМ» также не мог остаться в стороне от такого события. Первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Ольга Арабей обратилась к абитуриентам с тёплыми словами и пожеланиями

Приёмная комиссия продолжает работу и приглашает выпускников в колледжи нашего города! ПРИХОДИ И ПОСТУПАЙ!

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