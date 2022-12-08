«Начните с малого!» Роман Савич из Микашевич о жизни и спорте

Быть в отличной физической форме – это не только современно, модно и красиво. Здоровый образ жизни – прекрасная возможность испытать на прочность силу, волю и характер. А они у маркшейдера Романа Савича крепче, чем гранит. С таким же упорством, как постигает недра земли, горный инженер уже почти два десятилетия с успехом покоряет металл. В свои 37-лет он – пауэрлифтер со званиями и титулами, гордость коллектива РУПП «Гранит».

– Любовь к спорту в целом появилась благодаря моему школьному учителю физкультуры Леониду Антоновичу Ковалевичу, который и сегодня занимается любимым делом в Богдановской СШ, – вспоминает собеседник. – Столько лет прошло с той поры, но я и сейчас с признательностью вспоминаю его уроки. Он всегда с неизменной ответственностью подходил к каждому занятию. Поэтому к окончанию средней школы я был физически крепким парнем.

Роман продолжил образование на географическом факультете Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Именно это учреждение стало для него знаковым в отношении тяжелой атлетики. Как рассказывает пауэрлифтер, в конце первого семестра преподаватель физкультуры предложил студентам получить «автоматом» зачет по своему предмету за 20 подтягиваний на перекладине. Уроженец Богдановки не только с легкостью выполнил норматив, но и перевыполнил его. Такая прекрасная физическая подготовка впечатлила преподавателя, а немного позднее – и первого тренера.

– Прежде чем определиться, попробовал себя в разных силовых видах спорта – вспоминает гранитовец. – Поначалу был армрестлинг, гири. И только потом – пауэрлифтинг. Именно на одном из чемпионатов Беларуси по силовому троеборью я еще студентом БрГУ выполнил нормативы мастера спорта РБ по пауэрлифтингу.

Роман признается, что с получением диплома о высшем образовании спорт на время отступил на второй план. Если и посещал тренажерный зал, то больше ради поддержания физической формы. Во главу угла вышли трудоустройство, жилье и другие, более важные проблемы. Впрочем, и тут своего рода палочкой-выручалочкой стал спорт. В отделе по образованию Лунинецкого райисполкома молодому специалисту с удостоверением мастера спорта РБ по пауэрлифтингу предложили не вакансию согласно полученного диплома, а более востребованную – учителя физкультуры в СШ №2 г. Микашевичи.

– Два года, связанные с образованием, были очень насыщенными в эмоциональном плане, – говорит Роман Савич. – Новый город, новые лица, новые впечатления и знаковые события, самым важным из которых была женитьба. Со своей избранницей познакомился в студенческом общежитии университета. Татьяна – учитель математики – сегодня работает в микашевичском ЦДТ.

В заботах о будущем своей семьи мой собеседник принял непростое для себя решение – сменить работу. По словам Романа, главная причина, по которой он остановил выбор на РУПП «Гранит», – это жилье. На тот момент работники предприятия активно создавали ЖСК и регулярно праздновали новоселья.

– В новый коллектив влился быстро, как и освоил новые обязанности. Помогло образование географа, – рассказывает мужчина. – Быстро решилась и жилищная проблема. У моей семьи, которая пополнилась доченьками Катей и Аней, просторная 3-комнатная квартира. С устройством на «Гранит» вновь вернулся к активным тренировкам и участию в соревнованиях. В этом немало способствовал и тот факт, что на предприятии создан и функционирует спорткомитет, представители которого берут на себя организационные и финансовые вопросы.

Несмотря на свои успехи в профессиональном спорте, а на недавнем VII открытом Кубке WRPF/WEPF BELARUS по пауэрлифтингу без экипировки (с использованием коленных бинтов) Роман Савич стал бронзовым призером в дисциплине «Народный жим штанги», он не считает себя ярым фанатом своего увлечения. Жесткого графика тренировок нет, каких-либо строгих диет не соблюдает. Просто отдает предпочтение правильным и натуральным продуктам, не объедается сладким и жирным. Пауэрлифтинг для него – скорее, способ поддерживать себя в хорошей физической форме, а очередное успешное выступление на соревнованиях – подтверждение того, что ему не зря присвоено звание мастера спорта.

– Заниматься пауэрлифтингом могут все, – убежден гранитовец. – Мужчины и женщины, молодые ребята и люди пенсионного возраста. Например, два года назад жена Татьяна вместе со мной тоже стала посещать тренажерный зал. Для занятий понадобятся лишь спортивная одежда и желание совершенствоваться. Поэтому, если у вас есть желание сбросить лишний вес или привести свою фигуру в порядок, не ищите быстрых чудодейственных средств. Просто не ленитесь и начните с малого – каждодневных пеших прогулок и регулярных утренних зарядок. И тогда у вас все получится!

Наталья Лялюк.

Фото из архива Романа Савича