Общество

Национальный центр маркетинга провел выездные семинары по закупкам в Брестской области, в том числе и в Лунинце

04.07.2022
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Образовательный центр Национального центра маркетинга провел выездные семинары по организации процедур закупок товаров (работ/услуг) в Лунинце и Пинске, сообщили в НЦМ.

В мероприятиях приняли участие порядка 70 представителей белорусских сельскохозяйственных и иных организаций городов и районов.

Национальный центр маркетинга отмечает увеличение интереса к выездным семинарам. Это говорит о росте понимания важности получения специалистами по закупкам ответов на имеющиеся вопросы от экспертов.

belta.by

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