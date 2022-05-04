Нация раскрывается в тот период, когда отвечает на ту или иную угрозу. Такое мнение журналистам высказал председатель правления Белорусского общества “Знание”, историк и публицист Вадим Гигин во время областного форума учителей истории и обществоведения в Могилеве,

По мнению Вадима Гигина, День Победы – главный праздник наряду с Днем Независимости 3 июля, потому что в период Великой Отечественной войны белорусскому народу был брошен самый большой вызов: “Тогда пришел самый страшный враг за всю нашу историю, а нация раскрывается в тот период, когда отвечает на ту или иную угрозу. И мы дали не просто достойный ответ, а показали всему миру, что белорусы – самостоятельная гордая нация, которая готова бороться за себя. Причем это удивительная борьба, в которой ненависть к врагу не затмила любовь к нашей Родине и другим нациям, не было национализма и ксенофобии. Люди боролись за то, чтобы не уничтожить, а сохранить свою Беларусь, свой Советский Союз, свой образ жизни. И этот заряд, который мы получили от наших предков 9 мая 1945 года, а также 3 июля 1944 года, жив до сих пор. Именно поэтому Великая Отечественная война играет в нашем менталитете и самосознании такую большую роль”.В вопросах формирования патриотизма историк не оставил без внимания события, которые сегодня волнуют всю мировую общественность. “В свое время жители соседней Украины принесли огромную жертву для победы над фашизмом. И когда мы видим, как память о Великой Отечественной войне оплевывают, растаптывают и уничтожают, мириться с этим невозможно. И этот лозунг денацификации приобретает актуальность как никогда ранее”, – подчеркнул Вадим Гигин.

Диалоговая площадка педагогической общественности региона прошла в Могилевском областном центре творчества 29 апреля и собрала порядка 600 человек – учителей истории и обществоведения, работников музеев. Темой общения стала мировая история на современном этапе и роль педагога в патриотическом воспитании молодежи. В качестве спикеров на мероприятии также выступили директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов и председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

БЕЛТА