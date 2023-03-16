Награды международного турнира спортсменов из Лунинецкого района

В традиционных международных соревнованиях по легкой атлетике и турнире по прыжкам в высоту «Мемориал Е.И. Сосиной на призы МГЦОР «Атлет» принимали участие и воспитанники Лунинецкой СДЮШОР.

Приятно порадовали лучшими личными достижениями в своей спортивной карьере Юлия Жуковская, занявшая второе место в беге на 60 метров с барьерами (9,37 секунды), и бронзовый призер соревнований Карина Золотарева, финишировав на гладкой 60-метровке с результатом 8,13 секунды.

Как рассказала заместитель директора СДЮШОР Елена Жуковская, здесь же выступали лунинчане, которые в настоящее время совершенствуют свое мастерство в других учебных заведениях. Так, воспитанница ныне Солигорского колледжа физической культуры Анастасия Жук заняла второе место в прыжках в длину. Кирилл Жук (учащийся Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта), который специализируется в многоборье, на этот раз успешно выступил в отдельных видах. В прыжках в высоту с результатом 195 сантиметров он стал победителем, а в финальном забеге на 60 метров с барьерами показал третье время дня и удостоен бронзовой награды.

Елена ШАНДАРЕВСКАЯ.

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