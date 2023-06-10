Награды “Униформа” и его работников из Микашевич (Лунинецкий район)

РПУП «Униформ» принял участие в республиканском мероприятии в честь Дня работников легкой промышленности, который празднуется во второе воскресенье июня.

Директор предприятия Ирина Сенюк вошла в число гостей торжественного вечера, собравшего в Минске в середине недели всех представителей предприятий Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром». В его состав микашевичские швейники вошли около полугода назад. Несмотря на это они уже отмечены Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с профессиональным праздником.

Заслуженную награду коллективу в лице директора РПУП «Униформ» Ирины Сенюк вручила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Не менее​ торжественно в пятницу, 9 июня, на самом предприятии прошла небольшая церемония, посвященная профессиональному празднику. Звучало очень много искренних и теплых пожеланий. И, безусловно, не обошлось без награждения.

Почетную грамоту «Беллегпрома» вручили комплектовщику материалов, кроя и изделий Наталье Цубе, а благодарность руководителя концерна​ – термоотделочнику Надежде Наумчик.

Наталья Лялюк, фото РПУП “Униформ”

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