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Награды юных лесоводов Лунинецкого района

21.05.2022
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С целью формирования экологической культуры учащихся, расширения и углубления знаний по лесной экологии, развития и совершенствования деятельности школьных лесничеств 19-20 мая 2022 г. прошёл областной слёт юных лесоводов «Сохраним лес вместе».

Команду Лунинецкого района представили учащиеся школьного лесничества «Белая берёза» Лунинской ясли-сад-средней школы (Обровец Надежда, Солуйчик Виталина, Наварич Анна) под руководством педагога Бондарец Инны Ивановны.

По итогам конкурса юных лесоводов в копилке нашей команды три диплома І степени:

* в теоретическом туре «Лесное рандеву» – Д І степени;

* в практическом туре «Тайны леса» – благодарность;

* в конкурсе плакатов – Д І степени;

* команда-победитель – Д І степени.

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей областного слёта юных лесоводов и желаем дальнейших успехов в изучении сохранения природной среды.

Информация и фото отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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