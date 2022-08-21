Найден мальчик, пропавший в Малоритском районе

20 августа в 20-52 спасателям поступило сообщение о том, что в районе деревни Мельники Малоритского района пропал мальчик 2011 г.р.

Как выяснилось, около 18.00 он вышел со двора и ушел в неизвестном направлении.

В поисках были задействованы 24 ед. техники и 101 человек, з них 10 единиц техники и 35 работников МЧС.

21 августа в 00-17 потерявшийся спасен (обнаружен) группой в составе 2 работников МЧС (первого заместителя начальника Малоритского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергея Касянюка и начальника караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Дмитрия Соколюка), 2 сотрудников РОВД и 2 волонтеров поисково-спасательного отряда. В медицинской помощи он не нуждался.

Уважаемые родители, уделяйте пристальное внимание обеспечению безопасности ваших детей. Не оставляйте их без присмотра, с раннего возраста обучайте правилам безопасности.