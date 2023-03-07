Накануне 8 марта в Лунинце чествовали представителей династий педагогических работников

Сегодня теплая и дружественная атмосфера царила в малом зале Лунинецкого райисполкома, где накануне 8 Марта состоялась встреча с представителями династий педагогических работников Лунинетчины.

Искренние пожелания звучали в адрес Ларисы Тихончук и Оксаны Качановской, Екатерины Прокопчук и Елены Колбик, Нины Лукашевич и Евгении Тельпук, Ирины Пушкиной и Екатерины Самчук, Веры и Натальи Березко, Елены Мигалевич и Натальи Горгун, Надежды и Нелли Рафалович.

Подарки и цветы педагогам вручили руководитель района Александр Савина, председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович и начальник отдела по образованию райисполкома Николай Городковец.

Подробности чествования женщин читайте в ближайших номерах районной газеты «Лунінецкія навіны».

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