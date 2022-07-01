Накануне главного праздника белорусской государственности – Дня Независимости – председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко дал интервью

Накануне главного праздника белорусской государственности – Дня Независимости – председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко ответил на вопросы «Зари».

– Юрий Витольдович, время нашей беседы – не самое простое, перенасыщенное значительными событиями. Для вас, как руководителя региона, что стало главным в этом году?

– В январе исполнился год, как я начал работу на Брестчине в должности председателя облисполкома, и в тот период основные усилия были сосредоточены на борьбу с пандемией. Но уже с начала 2022-го жизнь области не просто вошла в обычное русло, но и отметилась значимыми событиями. Ярким стартом года стало открытие медицинского центра в Бресте. Объект, включающий в себя взрослую, детскую поликлиники и женскую консультацию, стал долгожданным новогодним подарком для брестчан Заречной части города.

В феврале мы завершили масштабное обсуждение проекта Конституции страны и выразили активную гражданскую позицию на одном из самых знаковых событий для страны и области – республиканском референдуме. Очень важно, на мой взгляд, что в процессе обсуждения, на встречах и диалоговых площадках прозвучало и довольно много насущных вопросов, которые волнуют сегодня людей и по тем или иным причинам не поднимались ранее. Таким образом, диалог власти и жителей области вышел на новый уровень, приобрел еще более открытый и конструктивный характер. Его мы продолжаем и сейчас.

Важным для меня, как руководителя области, стал Пятый международный форум деловых контактов «Брест-2022». Широкое представительство позволило расширить географию международного сотрудничества. Форум стал своего рода ноу-хау для Республики Беларусь, так как проходил в гибридном формате (как в очном, так и онлайн). Мероприятие оказало действительно огромное значение для налаживания новых кооперационных связей и активизации сотрудничества с уже имеющимися партнерами. В подтверждение своих слов хочу сказать, что в рамках форума приняли участие более 200 представителей из 16 стран мира.

Буквально вчера завершился форум регионов Беларуси и России в Гродно, и я надеюсь, что его результаты придадут новый импульс развитию области по многим важным направлениям.

Но, как говорится, не одними событиями живет область. Каждый день решается масса вопросов, напрямую связанных с тем, как в нынешних непростых условиях сохранить экономику, от развития которой напрямую зависит благосостояние каждого жителя области. Над решением этого вопроса работаем очень плотно. Огромное внимание уделяем сельскому хозяйству, строим современные фермы, занимаемся переработкой да и промышленным производством в целом.

В текущем году мы введем ряд очень нужных социальных объектов в сфере образования – детские сады в Жабинке, школы-сады в Кобрине и Столине. Работы ведутся и по строительству дошкольных учреждений в Бресте и Пинске. Несмотря на то, что в области многое сделано для укрепления материально-технической базы нашей медицины, эту работу продолжаем и сейчас. Проектируется медицинский корпус областной больницы с хирургическим отделением и кардиодиспансером, ведется строительство очередного корпуса детской областной больницы, онкодиспансера в Пинске, реконструкция хирургических корпусов Малоритской и Ганцевичской центральных районных больниц, продолжаем работу и активно работаем и по направлениям, которые вызывают у людей самый большой интерес, – это жилье и дороги. Уже за полугодие введено почти 340 тыс. кв. м жилья, из которых 214 – для нуждающихся. Многодетным семьям построено 967 квартир. По капитальному ремонту планируем выйти по концу года на 320 тысяч кв. м. Большой объем средств вкладываем в ремонт улично-дорожной сети. Уже освоено с начала года 8,6 млн рублей.

Впереди у нас областные «Дожинки» в Телеханах, День народного единства, который мы планируем широко отметить на Полесье, в городе Пинске, и еще много других событий, которые, я уверен, порадуют жителей нашей области.

– Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние экономики региона? Чего больше в экономических санкциях: пропагандистской шумихи или реальной угрозы? Можно ли спрогнозировать их последствия для Брестчины? Для каких предприятий области удар может быть ощутимым?

– Безусловно, санкционная политика оказывает влияние на промышленность региона. Текущий год нелегкий для экономики области. Санкционное давление, потеря рынков сбыта, проблемы с поставкой сырья и оборудования, с платежами, рост цен, перестройка сложившихся транспортных потоков – всё это в меньшей или большей степени отразилось на работе большинства предприятий области.

В результате снижение объемов наблюдается во всех основных отраслях реального сектора экономики, кроме сельского хозяйства.

В промышленности в настоящее время под прямым влиянием санкций находятся пять предприятий области. Косвенно же они повлияли на производственно-хозяйственную деятельность гораздо более широкого круга организаций. Наиболее пострадали резиденты СЭЗ «Брест», предприятия деревообрабатывающей промышленности, а также организации, экспорт которых был ориентирован преимущественно на страны ЕС и Украину.

С целью сглаживания негативного влияния санкций облисполкомом особое внимание уделяется вопросам импортозамещения. Предприятиями области активно ведется поиск альтернативных поставщиков комплектующих, прорабатываются варианты переориентации рынков сбыта продукции на страны Средней Азии, Китай, Турцию и РФ.

Благодаря своевременно проведенной работе по итогам пяти месяцев удалось переломить ситуацию со снижением промышленного производства и обеспечить прирост на 0,7 п.п. По итогам первого полугодия ожидается сохранение темпов роста в промышленности, несмотря на имеющиеся у деревообрабатывающих и мебельных предприятий области проблемы с ограничением импорта продукции в страны ЕС.

С июля – августа рассчитываем на постепенное восстановление экономического роста. Анализ работы организаций области показывает, что к концу года отрицательный эффект от санкций нивелируется и ситуация стабилизируется. Несмотря на введенные ограничения, положительная динамика сохраняется по экспорту товаров. Традиционно область лидирует в республике по объемам экспорта сельхозпродукции и продуктов питания – экспорт по области вырос более чем на 14% и составил 27% от республиканского объема.

Не останавливается инвестиционная деятельность предприятий. За пять месяцев текущего года в реальный сектор экономики и социальную сферу привлечено более 1,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Ведется реализация около 40 значимых инвестиционных проектов.

– Брестчина – аграрный край, избалованный продовольственным изобилием. В то же время ситуация в Украине породила массу самых невероятных слухов. Стоит ли нам опасаться дефицита или ценового фактора в продовольственной сфере?

– Дефицита продовольствия у нас не будет. Область производит пятую часть валовой продукции сельского хозяйства республики и по производству основных видов продукции в расчете на душу населения существенно превосходит среднереспубликанские показатели. Например, в 2021 году в расчете на душу населения произведено 1463 кг молока, 1046 кг зерна, 170 кг скота и птицы (в убойном весе), что в 1,7 раза (по молоку) и в 1,3 раза по зерну, скоту и птице выше среднереспубликанских показателей.

Молоко и мясоперерабатывающие предприятия области производят 35% республиканского объема цельномолочной продукции, около 40% сыров, свыше 24% масла животного, порядка 45% колбасных изделий и около 26% мясных консервов. На внутреннем рынке реализуется порядка 30% молочной и 60% мясной продукции.

Закупочные цены на сельхозпродукцию, поставляемую в счет государственных нужд (рожь, пшеница, овес, гречиха, просо, рапс, сахарная свекла и др.), регулируются государством.

Для предприятий, занимающих лидирующие позиции на рынке республики и области, предполагаемое повышение цен по ряду товаров в обязательном порядке должно согласовываться с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Например, так контролируются цены на муку для зерноперерабатывающих предприятий области.

Так что неуправляемого роста цен бояться не стоит.

– Ковид ушел, но обещал вернуться. Как Вы оцениваете эффективность борьбы с пандемией здравоохранения Брестчины? Если придет очередная волна, мы готовы к встрече с ней?

– Несмотря на то, что в стране отмечается довольно благоприятная ситуация с заболеваемостью COVID-19, все службы и ведомства продолжают пристально следить за складывающейся эпидемиологической ситуацией.

Учитывая то, что вакцинация помогает предотвратить развитие тяжелых форм заболевания и неблагоприятного исхода, работа в данном направлении будет продолжена на протяжении всего 2022 года.

Для создания и поддержания минимальной иммунной прослойки первичным курсом вакцинации против коронавируса необходимо охватить не менее 70% населения страны. Эта задача у нас уже выполнена.

В настоящее время важным вопросом является проведение бустерной вакцинации с обеспечением охвата не менее 90% привитых основным курсом. Как показывает мировой опыт, введение бустерных доз позволяет сократить показатели госпитализации, тяжелого течения болезни и смертности, а также сохранять работоспособность организаций здравоохранения. В настоящее время бустерной вакцинацией в области охвачено уже почти 114 тысяч человек, или 12,6%, прошедших основной курс.

В организациях здравоохранения созданы все необходимые условия по минимизации риска распространения инфекции COVID-19 при приеме и пребывании пациентов, имеется достаточное материально-техническое оснащение, предусмотренное для проведения диагностических, лечебных и санитарно-противоэпидемических мероприятий: создан запас лекарственных средств для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, оборудованы кислородные точки в достаточном количестве, имеются средства для индивидуальной защиты персонала, дезинфицирующие средства и др.

– Год исторической памяти. В чем Вы видите основные смыслы этого года?

– На мой взгляд, историческая память – это память о наших истоках, это память про те места, где родился ты, твои родные и близкие. Это достижения нашей многовековой культуры, наши традиции, наша национальная толерантность, наша вера в семейные и духовные ценности. Это всё то, благодаря чему каждый из нас может с гордостью сказать: «Я – белорус!».

Сохранение памяти о трагедии, которая постигла белорусский народ в годы Великой Отечественной войны, является неотъемлемой частью нашего самосознания. Ведь это случилось совсем недавно. У нас сейчас есть уникальная возможность услышать о случившемся живой рассказ из уст тех, кому удалось выжить в те страшные времена.

К сожалению, многие погибли… Только в Брестской области на государственном учете состоит 967 воинских захоронений и захоронений жертв войн. Число погибших составляет 428 965 человек. И эта цифра постоянно увеличивается. В ходе проведения полевых поисковых работ в прошлом году на территории области извлечены и переданы для последующего перезахоронения останки 810 погибших защитников Отечества и жертв войн, были обнаружены 26 ранее неизвестных мест уничтожения мирных граждан.

Наш долг – не только сохранить память в обелисках и мемориалах, но и рассказать об уроках прошлого подрастающему поколению, донести до молодежи ценность Великой Победы и вклад в нее нашего народа, не позволить никому умалять и искажать память о подвиге наших дедов и прадедов.

– В июне в Минске прошел республиканский семинар с участием Главы государства, посвященный актуализации форм работы с населением. По Вашему мнению, что может сделать эту работу более результативной? Какие вопросы сегодня наиболее волнуют обывателя?

– Как повысить эффективность местных органов власти в работе с населением? На чем делать акценты? Именно эти вопросы стали ключевыми на двухдневном республиканском семинаре-совещании с участием Главы государства. Я принимал участие в работе секции по работе с обращениями граждан.

Отвечая на ваш вопрос, что может сделать эту работу более результативной, скажу, что никто не имеет права игнорировать потребности людей. Ведь каждого человека надо выслушать и понять, даже если он в чем-то не прав.

Доверительный диалог власти с людьми и поиск при необходимости альтернативных решений вопросов – вот то, что сделает нашу работу с населением более результативной.

Если ко мне на прием пришел гражданин – значит, он мне доверяет, и я стараюсь сделать в рамках законодательства всё возможное для решения его проблемы. И это укрепляет доверие не только ко мне как к руководителю региона, но и к государству в целом.

Однако хочется отметить, что не всегда в регионах хватает мобильности и оперативности. Ведь к нам часто поступают вопросы, которые можно было бы решить на местах, просто выехав и изучив ситуацию, как говорится, «на местности».

А вопросы, которые волнуют жителей региона, знакомы всем нам и будут актуальны во все времена. Это – качество жилищно-коммунальных услуг и медицинского обслуживания, вопросы строительства и кредитования жилья. И при решении каждого из них самое главное – не оставаться равнодушным. Наша сила – в диалоге.

– Лето в самом разгаре. Стоит ли надеяться на приток туристов? Можем ли мы воссоздать привлекательный образ Беларуси в глазах иностранного туриста, в первую очередь европейского?

– Брестская область, как и вся Беларусь, даже во времена пандемии не закрывала свои границы для гостей, в том числе и для туристов.

Однако как ковид, так и санкционная политика наложили свой отпечаток на приток туристов. В этом летнем туристическом сезоне мы наблюдаем рост популярности внутреннего туризма. За первое полугодие текущего года туристический поток на маршрутах внутреннего туризма вырос на 32%. Ввиду этого приоритетом в работе является развитие внутреннего туризма с особым вниманием к таким направлениям, как патриотический туризм, экологический, познавательный, оздоровительный, агроэкотуризм, туры выходного дня. Нам есть что предложить миллионам туристов, и иностранные граждане – не исключение.

В Брестской области созданы все условия для любителей отдыха на природе. По территории области для разных категорий туристов проходит свыше 300 туристических маршрутов, включающих культурную, развлекательную и гастрономическую программы, позволяющие познакомиться с уникальной средой, знаковыми достопримечательностями и объектами туристической инфраструктуры региона. Каждый год мы открываем для туристов новые маршруты. Среди туристов пользуются спросом маршруты культурно-познавательной и экологической направленности.

Кроме того, в настоящее время на территории Брестской области действует безвизовый режим. Туристический поток по безвизу увеличился в несколько раз. У иностранных туристов спросом сегодня пользуются оздоровительные услуги.

Мы продолжаем популяризировать традиции национальной культуры за пределами Республики Беларусь. В области проводятся реставрационные работы на пяти объектах историко-культурного наследия, в том числе Коссовский дворцово-парковый ансамбль и Дворцовый комплекс в Ружанах. После завершения работ эти объекты дополнят знаковые туристические комплексы Республики Беларусь, позволят увеличить время пребывания туристов на территории региона.

Уникальность Брестчины – в ее приграничном статусе. Мы всегда поддерживали хорошие отношения с нашими соседями. К нам с удовольствием ехали туристы из разных стран. Мы и сегодня готовы продолжать наработанные культурные и иные связи с гражданами соседних государств. Так, Беларусь и Польшу связывает многовековая история, родственные связи, религиозные отношения. Среди поляков у нас тоже много друзей. И несмотря на сегодняшнюю военно-политическую обстановку у южных границ, как говорится, танки дружбе не помеха. И мы готовы предложить нашим гостям из соседнего государства оздоровительные, туристические и иные услуги, которые позволят подтвердить открытость и доброжелательность белорусов к своим соседям.

Беседовал Игорь ГЕТМАН