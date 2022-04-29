Налог на землю, дома и квартиры (Лунинецкий район)

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лунинецкому району сообщает, что с 1 января 2022 года изменен порядок предоставления физическим лицам льгот по налогу на недвижимость и землю.

Так, с 1 января нынешнего года освобождение налога на недвижимость в отношении одной квартиры предоставлено только для отдельных категорий физических лиц, к которым относятся, в частности, пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы, несовершеннолетние, военнослужащие срочной военной службы или проходящие альтернативную, участники Великой Отечественной войны и иные лица, имеющие право на льготное налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах».

Если у гражданина, который относится к вышеперечисленным категориям, две или больше квартир, льгота предоставляется в отношении более дорогой квартиры. Если стоимость одинаковая – приобретенной ранее.

Для указанных категорий граждан также предусмотрено освобождение от налогов в отношении одного жилого дома и земельного участка (если физическим лицам, имеющим право на льготу, одновременно принадлежит одна квартира и один жилой дом, то льгота по налогу на недвижимость предоставляется по каждому из таких объектов), независимо от регистрации в квартире и жилом доме трудоспособных лиц.

Более того, многодетные семьи освобождаются от налога на все квартиры, жилые дома, принадлежащие им на праве собственности.

За 2022 год физические лица будут уплачивать налог на недвижимость, земельный налог двумя частями:

– не позднее 15.11. 2022 г. – аванс в размере 50% от исчисленной за 2022 год суммы налога на основании извещения налоговой, врученного не позднее 01.09. 2022 г.;

– не позднее 15.11.2023 г. – доплату на основании извещения налоговой, врученного не позднее 01.09. 2023 г.

Людмила Рудько, начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Лунинецкому району.