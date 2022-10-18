Налоговые льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу (Лунинецкий район)

Напоминаем, что с 1 января 2022 г. изменен порядок предоставления физическим лицам льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу.

Так, теперь освобождение от налога на недвижимость в отношении одной квартиры имеют только отдельные категории граждан. К ним, в частности, относятся пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы, несовершеннолетние дети, лица признанные недееспособными, военнослужащие срочной военной службы и те, кто проходит альтернативную службу. С полным перечнем льготников можно ознакомиться в Налоговом кодексе Республики Беларусь.

Для названных категорий граждан также предусмотрено освобождение от налогов в отношении одного жилого дома и земельного участка под таким домом, а также предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, коллективного садоводства. В этот список включены садовые домики, дачи, гаражи и машиноместа. Многодетные семьи имеют льготу по обоим налогам по всем объектам, принадлежащим им на праве собственности.

Физические лица, зарегистрированные по месту жительства в сельской местности и работающие в организациях, осуществляющих сельскохозяйственное производство, учреждениях здравоохранения, культуры, образования, расположенных в сельской местности, а также пенсионеры этих организаций, освобождаются от налога на недвижимость в отношении объектов, расположенных в сельской местности.

А вот физические лица, имеющие в соответствии с законодательством право на пенсию за выслугу лет (в том числе военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов), но при этом не достигшие общеустановленного пенсионного возраста, не вправе использовать льготы по имущественным платежам и транспортному налогу до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста.

Более подробную информацию можно получить в ИМНС по Лунинецкому району по адресу: г. Лунинец, ул. Я. Колоса, 50 или по телефонам: 6-28-41, 6-23-30, 6-28-67.

Напоминаем, что за 2022 год физические лица уплачивают налог на недвижимость и земельный налог двумя частями: не позднее 15 ноября 2022 года – аванс в размере 50 процентов от исчисленной за 2022 год суммы налога; не позднее 15 ноября 2023 года – доплату налога.

Уплату налогов можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банков и почтовой связи, а также безналичным путем, используя платежную карточку, с помощью платежно-справочных терминалов и инфокиосков, через Интернет-банкинг и платежную систему ЕРИП.

В случае, если физическому лицу не вручено извещение на уплату налогов или не предоставлены льготы, обращайтесь в налоговый орган по месту расположения объектов налогообложения, а по транспортному налогу – в инспекцию по месту постановки физического лица на учет.

Просим граждан не откладывать уплату налогов на последний день и уплатить налоги своевременно и в полном объеме.

Наталья БУДНИК, главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения физических лиц.