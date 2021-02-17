НАН Беларуси проводит Неделю родного языка

Она приурочена к празднованию Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля

“В 2021 году, определенном в нашей стране как Год народного единства, особое значение приобретает научно-практическое обеспечение успешного функционирования белорусского языка во всех сферах общественной жизни, в которых должен использоваться государственный язык страны и язык титульной нации.

База для этого создана в академическом Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН. Именно это учреждение обеспечивает координацию и проведение системных исследований в области белорусского языкознания”, – отметили в пресс-службе НАН.