Общество

«Нападение из Беларуси?» В генштабе ВСУ Украины окончательно поехала крыша

02.09.2022
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«Представитель ГОУ ГШ ВСУ распространил заведомо ложную информацию о намерении ВС РБ захватить часть территории Украины в ходе предстоящего в сентябре месяце КШУ. Также недостоверно указан состав участников учения. Данное заявление расценивается как провокационное» — сообщил представитель Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

 Напомним, представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов (на снимке) 1 сентября на брифинге заявил, что во время запланированных на сентябрь в Беларуси учений будет отработано «освобождение временно оккупированных территорий». По его мнению, под «оккупированными территориями» могут пониматься украинские земли: приграничные регионы Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

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