Общество

Напоминаем! 28-30 марта в Беларуси проходит плановая проверка системы оповещения

29.03.2023
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С 28 по 30 марта по всей республике проходит плановая проверка системы оповещения, напоминает МЧС

Система предназначена для доведения до населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, органов государственного управления, местной исполнительной и распорядительной власти сигналов оповещения и информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения в данной чрезвычайной ситуации, о ходе ликвидации ее последствий.

В ходе проверки планируется выборочный запуск электросиренного оборудования на областном и местном уровнях оповещения, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах.

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