Напоминаем об запретах и ограничениях при посещении республиканского заказника «Средняя Припять» (Лунинецкий район)

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного информирует, что Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» (далее, по тексту РЛЗ «Средняя Припять») образован в целях сохранения уникальной пойменной экосистемы реки Припять. Территория заказника, включена в список водно — болотных угодий международного значения, принятой в соответствии с Конвенцией о водно — болотных угодьях международного значения, в качестве местообитания водоплавающих птиц, редких исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.

РЛЗ «Средняя Припять» образован на территории Пинского, Столинского, Лунинецкого районах Брестской области, Житковичского района Гомельской области.

На территории РЛЗ «Средняя Припять» запрещается :

-движение и стоянка механических транспортных средств и самоходных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест, за исключением специальных служб;

-размещение отдельных палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха, стоянок механических транспортных средств, разведение костров вне мест, определенных решением районного исполнительного комитета;

-использование юридическими и физическими лицами водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил, за исключением водных транспортных средств специальных служб;

-мойка механических транспортных средств;

-изъятие, удаление, повреждение, уничтожение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы;

-выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков;

-возведение промышленных, коммунальных и складских объектов, автомобильных заправочных станций, станций технического обслуживания и моек для автотранспорта, животноводческих объектов, объектов хранения, захоронения, обезвреживания и использования отходов, объектов жилой застройки, размещение летних лагерей для скота, создание новых садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Согласно решения Лунинецкого РИК №239 от 17.02.2020 года «Об определении мест на территории республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять», по левому берегу р. Припять расположенного в Лунинецком районе отведено 79 мест с указанием географических координат.

Вышеуказанные места можно увидеть на интерактивной карте www.zaklun.by или ознакомится с решением Лунинецкого РИК, в котором указаны географические координаты этих мест.

На основании решения Лунинецкого РИК на отведенных местах, разрешено размещать отдельные палатки, а также разводить костер, окаймленный минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 метра, в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев).

Заезжать на территорию РЛЗ «Средняя Припять» к 79 отведенным местам на механических транспортных средствах и самоходных машинах запрещено.

Дополнительную информацию можно получить в РЛЗ «Средняя Припять» по телефону +375 (1647) 3-14-00 в рабочее время (Пн.-Пт. с 8.00 до 17.00).

За нарушение установленных запретов граждане будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель начальника инспекции А.В. Монич