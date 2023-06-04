Напоминаем: в Микашевичах с 5 по 16 июня отключат горячую воду

Напоминаем, как мы уже информировали ранее, согласно графику ремонта и испытаний тепловых сетей на 2023 год в целях подготовки к отопительному сезону 2023/2024 года с 5 по 16 июня будут проводиться испытания тепловых сетей в г. Микашевичи на прочность и плотность.

На время проведения испытаний руководителям предприятий, учреждений, организаций и другим владельцам теплопотребляющего оборудования необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученным и проинструктированным персоналом за трубопроводами тепловых сетей и оборудованием, находящимся на их балансе.

При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просьба сообщать по телефонам: 68-474, 68-305.

Лунинецкое ЖКХ сообщает, что в период проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ будет прекращен отпуск теплоносителя потребителям на нужды горячего водоснабжения.

Руководство Лунинецкого ЖКХ приносит извинения жителям города за временные неудобства в связи с отсутствием горячей воды в дни проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ.

Администрация Лунинецкого ЖКХ.

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