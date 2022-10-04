Направлено в суд уголовное дело о ДТП в Микашевичах с двумя погибшими (Лунинецкий район)

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению 30-летнего жителя Лунинецкого района в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений одному человеку и смерть двух других.

Согласно материалам дела мужчина 16 апреля 2022 года двигался на автомобиле в Микашевичах со скоростью не менее 106 км/ч. Вместе с ним в машине находились двое родственников и знакомый. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель не имел права управления транспортными средствами и был нетрезв (2,38 промилле).

Выехав на встречную полосу движения, автомобиль столкнулся с попутно ехавшим транспортным средством. После чего покинул пределы проезжей части, совершил наезд на ограждение и опору наружного освещения.

В результате ДТП два пассажира погибли, третий получил тяжкие телесные повреждения.

После изучения уголовного дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.5 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При направлении дела в суд прокурор оставил ранее избранную в отношении подозреваемого меру пресечения прежней – заключение под стражу.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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