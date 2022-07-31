Народные мастера и артисты Лунинецкого района зажигают на Столинщине (фоторепортаж)

Сегодня, 31 июля, в д. Городная Столинского района проходит VII международный пленер гончаров. Лунинетчину на нем представляют народные мастера Елена Коцуба, Елена Данилович и Людмила Брезина (все – из аг. Дятловичи), Ирина Коваль из Полесского, Жанна Лопатина из Язвинок и Елена Каплич из Синкевич.

В этот же день состоялся областной этнографический концерт «Рух зямлі», в котором принял участие народный фольклорный коллектив «Лабчанка» (Лобчанский СДК, художественный руководитель – Светлана Мелюх).

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