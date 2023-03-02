Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан. Пример из Лунинецкого района

Комитетом государственного контроля на постоянной основе изучается проводимая органами исполнительной власти, иными организациями работа с обращениями граждан. По результатам контрольных мероприятий устанавливаются различные нарушения как при ведении делопроизводства, так и при непосредственном рассмотрении обращений по существу. Это и отсутствие контроля за исполнением принятых решений, и непринятие надлежащих мер реагирования к лицам, виновным в нарушении прав и законных интересов заявителей, и нарушение сроков рассмотрения обращений.

Например, в ходе проверки Лунинецкого райисполкома было установлено, что на поступившее в строительную организацию из сельисполкома обращение жителей деревни Лахва по вопросу наведения порядка вдоль неиспользуемой остановки общественного транспорта в установленные законодательством сроки ответ заявителям не дан. Лишь после вмешательства контрольного ведомства в адрес граждан направлена требуемая информация, а работы по демонтажу указанного объекта запланированы к выполнению в первом полугодии 2023 г.

Виновное лицо и руководитель строительной организации привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, работник предприятия, нарушивший законодательство об обращениях граждан, постановлением Комитета предупрежден о недопустимости противоправного поведения.

Важно также помнить, что при совершении подобного нарушения повторно виновное лицо будет привлечено уже к административной ответственности в виде штрафа в размере до четырех базовых величин.

Комитет государственного контроля Брестской области

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