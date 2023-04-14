Нарушения при реализации и производстве кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий в Лунинецком районе

В связи с поручением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь «О проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» специалистами органов государственного санитарного надзора проводятся обследования объектов, расположенных на территории Лунинецкого района, осуществляющих реализацию кулинарных изделий, кондитерских и хлебобулочных изделий, имеющих собственные цеха по производству данной продукции, сообщает Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии

За период 05.04.2023-13.04.2023 надзорными мероприятиями охвачены 7 объектов (5 субъектов). В ходе обследования выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, в части: неудовлетворительного состояния помещений и технологического оборудования; не соблюдения условий хранения и сроков годности сырья и пищевой продукции собственного производства; отсутствия маркировки, соответствующей требованиям технических нормативных правовых актов; отсутствие санитарно-гигиенических заключений на работы, услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения.

На соответствие требованиям гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37, СНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52, отобрано 9 проб кулинарной и 1 проба хлебобулочных изделий. Все отобранные образцы выдержали испытания.

В адрес руководителей всех субъектов хозяйствования направлены: предписание о приостановлении реализации товаров, предписание об изъятии из обращения продукции. Общий вес изъятой недоброкачественной продукции составил 27,998 кг.

Работа по контролю за выполнением санитарно-эпидемиологического законодательства субъектами хозяйствования Лунинецкого района, осуществляющих реализацию кулинарных изделий, кондитерских и хлебобулочных изделий, имеющих собственные цеха по производству данной продукции будет продолжена.

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