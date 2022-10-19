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Нарушения санитарных норм выявлено на 107 объектах торговли и общественного питания Лунинецкого района

19.10.2022
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За 9 месяцев 2022 г надзорными мероприятиями охвачено 126 объектов торговли, общественного питания и предприятий пищевой промышленности, сообщает Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 107 объектах (84,92 % от общего числа проверенных).

Отобрано 147 проб пищевой продукции на соответствие требованиям ТР ТС и требованиям санитарных норм и правил.

Из отобранных проб пищевой продукции, 5 проб не соответствовали требованиям ТНПА по микробиологическим показателям.

По выявленным в ходе проведения обследований нарушениям санитарных норм, правил и гигиеническим нормативам:

  • вынесено 31 предписание о приостановлении (запрещении) реализации товаров;
  • снято с реализации 200,333 кг недоброкачественной пищевой продукции (в том числе 53,062 кг импортной продукции);
  • выдано 59 предписаний (рекомендаций) об устранении выявленных нарушений;
  • привлечено к административной ответственности 2 юридических лица (наложено штрафов на общую сумму 21 б.в.);
  • привлечено к административной ответственности 14 должностных лиц (наложено штрафов на общую сумму 66 б.в.);
  • направлено 17 ходатайств о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Дана оценка действий 17-ти лицам.

Работа по контролю за выполнением санитарно-эпидемиологического законодательства субъектами хозяйствования Лунинецкого района будет продолжена.

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