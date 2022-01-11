Нарушения законодательства об административных процедурах. В списках прокуратуры предприятие и Лунинецкого района

В 2021 году органы прокуратуры Брестской области провели 23 проверки по вопросам соблюдения законодательства об административных процедурах.

Справочно. Административные процедуры – одна из наиболее открытых форм работы государственных органов и иных организаций с населением. Перечень документов, которые заинтересованное лицо представляет для административной процедуры, а также сроки ее проведения четко регламентированы в законодательстве. Это позволяет гражданам и субъектам хозяйствования тратить минимум времени и сил при обращении в госорганы для реализации своих прав и законных интересов.

Среди основных нарушений в этой сфере прокуроры назвали:

необоснованное истребование уполномоченными органами дополнительных информации и/или документов в рамках административных процедур;

несоблюдение сроков проведения процедур;

немотивированность отказов;

несоблюдение порядка рассмотрения жалоб на отказ в осуществлении административных процедур.

В частности, прокуратура г.Бреста дважды за второе полугодие 2021 года выявляла недостатки в работе при рассмотрении заявлений о регистрации новорожденных в общежитиях по месту жительства родителей.

Или другие примеры. В Лунинецком РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» вскрыт факт несвоевременного выполнения процедуры по подключению заявителю электроустановок. В Пинском и Лунинецком районах установлены случаи, когда принимались необоснованные решения об осуществлении административных процедур, связанных с выдачей справок о подтверждении выращивания продукции на земельном участке.

Всего в 2021 году органы прокуратуры Брестчины по вопросам соблюдения законодательства об основах административных процедур подготовили 32 акта надзора с требованием устранить нарушения – после их рассмотрения в отношении 3 лиц приняты меры административного воздействия, 8 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: samso.ru

По информации службы информации прокуратуры Брестской области