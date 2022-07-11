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Нарушители попали в объектив фотоловушки. Их простили (Лунинецкий район)

11.07.2022
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Камерой фотоловушки Лунинецкого лесхоза было зафиксировано 4 случая нарушений 02.07.2022 года .

Два случая нахождения во время действия запрета на посещение лесов и два случая нарушения режима охраны использования особо охраняемой природной территории республиканского биологического заказника «Лунинский» в кв.6 Лунинского лесничества. Нарушители признали свою вину. Освобождены от административной ответственности, предусмотренной ст. 16.9 и ч.1 ст. 16.21 КоАП РБ от 06.01.2021г. с вынесением предупреждения. . 

По информации Лунинецкого лесхоза

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