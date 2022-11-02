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«Наш общий дом» В Лунинецком районе пройдёт районный субботник 5 ноября

02.11.2022
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Фото из архива "Лунінецкіх навін"

В целях благоустройства и приведения в надлежащее санитарное состояние объектов, собственных, прилегающих и закрепленных территорий предприятий, организаций, учреждений, территорий гаражно-строительных, жилищно-строительных потребительских кооперативов, населенных пунктов расположенных на территории Лунинецкого района 5 ноября 2022 года пройдет районный субботник.

В его ходе необходимо провести благоустройство и приведение в надлежащее состояние объектов, собственных и прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений, территорий гаражно-строительных, жилищно-строительных потребительских кооперативов, населенных пунктов расположенных на подведомственных территориях.

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