«Наша безопасность» В Доме культуры железнодорожников Лунинца прошла акция

1 апреля в Доме культуры железнодорожников Лунинца прошла акция «Дети и безопасность на железнодорожной инфраструктуре», сообщает Барановичское отделение БелЖД

В процессе участия в играх и конкурсах все участники показали высокий уровень знаний правил поведения на ж/д объектах и близь лежащего полотна. Проведением данной акции остались довольны как организаторы так и участники.

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