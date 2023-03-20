«Наши дети просто супер!» «Эдельвейс» из Микашевич покорил очередную новую вершину в Минске!

IX Международный фестиваль-конкурс «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ-2023» оценил таланты юных танцовщиц из образцового коллектива эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс» Дворца культуры РУПП «Гранит» (руководитель коллектива Наталья Тумакова).

Дети завоевали два диплома: ДИПЛОМ Лауреата I степени номинация ХОРЕОГРАФИЯ (эстрадный танец), возрастная категория 11-14 лет и ДИПЛОМ Лауреата III степени в номинации ХОРЕОГРАФИЯ (эстрадный танец), возрастная категория до 6 лет.

Информация и фото ДК РУПП » Гранит»

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