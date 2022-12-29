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«Наши дети» В Лунинецком районе организовали утренник для детей-сирот, а также ребят, оставшихся без попечения родителей

29.12.2022
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Республиканскую акцию «Наши дети» на Лунинетчине продолжил благотворительный новогодний утренник с участием председателя райисполкома Александра Савины.

Напомним, что добрая акция впервые была проведена в 1995 году и в последнее время значительно расширила свои границы, подтвердив общественную значимость. В центре детского творчества в Лунинце поздравили  детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей со всего района (всего 106 деток) почетные гости праздника – председатель райисполкома Александр Савина, его заместитель Анатолий Захаркевич, начальник отдела по образованию Николай Городковец.

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