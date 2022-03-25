Общество

Настоящая «кровавая барыня» – не Собчак! О встрече Тихановской с боевиками-нацистами (видео)

25.03.2022
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Тот, кто громче всех кричит «Нет войне», по факту – больше всех в войне и заинтересован. Представители беглой оппозиции в последние недели забыли про белорусскую повестку и полностью переключились на события на Украине.

Причём значительная часть их деятельности направлена не на мирные перемены, а на втягивание как можно большего количества белорусов в вооружённые действия. Цель, как и в 2020-ом году – как можно больше жертв для раскачки ситуации. Игорь Тур дополнит тему.

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