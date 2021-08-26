Учитель Микашевичской гимназии Владимир Зылевич о Республиканском педсовете

23-24 августа представители учреждений образования съехались в Минск, чтобы обсудить свое настоящее и будущее. В составе делегации района на республиканском педсовете был учитель Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского Владимир Зылевич, который вернулся из столицы с нагрудным знаком Министерства образования Беларуси «Выдатнік адукацыі».

– Мероприятие такого уровня – это большая профессиональная диалоговая площадка, где могут поделиться точкой зрения на актуальные вопросы представители самых различных сфер образования, – рассказал Владимир Владимирович. – Поэтому быть его участником – почетная и ответственная миссия.

Еще большую значимость и важность Республиканскому педсовету, безусловно, придало участие в его работе Главы государства. Александр Лукашенко всегда уделяет большое внимание вопросам образования. Вот и в этот раз Президент расставил акценты в вопросах, которые играют важную роль для развития нашей сферы. Например, на мой взгляд, очень своевременное нововведение – появление в учреждениях образования руководителей по военно-патриотическому воспитанию. Хороший шаг – расширение целевого набора в высшие учебные заведения. Такая мера должна решить вопрос с дефицитом квалифицированных кадров в некоторых отраслях экономики и позволит выпускать специалистов, которые востребованы на рынке труда и быстро адаптируются на первом рабочем месте.

Впечатлил «Открытый микрофон» – специальная площадка, которая позволила напрямую вести разговор с Президентом. Александру Григорьевичу адресовали вопросы, касающиеся самых различных направлений белорусского образования.

Современное образование не стоит на месте. Чуть ли не каждый день появляются новые идеи и разработки. Для реализации одних необходимо радикальное обновление материально-технической базы, другие ждут корректировки и анализа, третьи – оригинальных подходов. Решить эти вопросы сразу и сообща можно только в тесном сотрудничестве педагогов, учеников, родителей и других заинтересованных лиц. Республиканский педсовет не только их объединил, но и обозначил фронт работ на ближайшее время.

Масштабный форум был очень насыщенным, но благодаря грамотной организации прошел очень продуктивно и оставил самые положительные впечатления. Принимал участие в заседании секции «Интеллектуальное и личностное развитие учащихся», пообщался с коллегами из различных школ, узнал о новшествах в сфере образования. Встреча длилась почти три часа. Было настолько интересно и увлекательно, что время пролетело для нас с коллегами быстро и незаметно. Вечером в Большом театре Республики Беларусь прошел праздничный концерт и торжественная церемония чествования лучших учителей Беларуси. Конечно, я уже знал о получении награды, однако, когда со сцены прозвучало мое имя, было непросто справиться с волнением. Нагрудный знак «Выдатнік адукацыі» вручил министр образования Игорь Карпенко.