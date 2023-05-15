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Настоящий герой. Милиционер спас людей на пожаре в Лунинце

15.05.2023
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За минувшие выходные на территории района, как мы ранее и сообщали, зарегистрировано 2 пожара.

В ночь с воскресенья на понедельник милиционер-водитель группы задержания Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Никита Дедин, проезжая по улице Красной в Лунинце почувствовал запах дыма. Остановил машину и заметил дым в районе военкомата.

На улице Пинской дымом был охвачен 4-квартирный жилой дом. О этом он сообщил на номер 102, а сам стал стучать в двери и окна. Разбудив семейную пару, которая жила в одной из квартир, помог им вынести ценные вещи, документы и даже кота. Они же сообщили, что в одной из квартир может находится также человек.

Разбивая окна, он с помощью фонарика обследовал помещения дома. В одной из задымленных комнат увидел мужчину, им оказался лунинчанин 1962 года рождения, и вынес его на улицу.

Спасая людей Никита получил легкие травмы от пореза стеклом. В результате отравления продуктами горения хозяин квартиры госпитализирован в районную больницу, а спасатель после оказания помощи медиков отправился домой.

В результате пожара огнем уничтожена кровля жилого дома, в двух квартирах повреждены перекрытия, внутренняя отделка и имущество.

Причины пожаров устанавливаются.

Материал о Никите Дедине читайте в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

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