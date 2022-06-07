2022 - Год исторической памятиМолодежьНовости районаОбщество

Насыщенные дни в «Спутнике» — время летит быстро (Лунинецкий район)

07.06.2022
65

Дни в оздоровительном лагере СОЛ «Спутник» проходят познавательно и интересно. Тактическая подготовка в эти дни имела формат практических занятий — разведывательная подготовка, военная топография, медподготовка, стрельба, турнир по волейболу, участие в интеллектуальной викторине на военную тематику, просмотр фильма «Крылья над Берлином».

Об истории создания и современных Вооруженных Силах Республики Беларусь» рассказал полковник Коховец В.П.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of О влиянии пограничных заграждений на природу: заборы стали памятниками человеческой бездумности

О влиянии пограничных заграждений на природу: заборы стали памятниками человеческой бездумности

07.06.2022
Photo of Летние площадки в Лунинце и Микашевичах приглашают отдохнуть и интересно провести время

Летние площадки в Лунинце и Микашевичах приглашают отдохнуть и интересно провести время

07.06.2022
Photo of Поддержка от профсоюза (Лунинецкий район)

Поддержка от профсоюза (Лунинецкий район)

06.06.2022
Photo of Ошибочно уплатили госпошлину? Рассказываем как вернуть деньги

Ошибочно уплатили госпошлину? Рассказываем как вернуть деньги

06.06.2022
Photo of В Лахве состоялся районный этап семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2022» (Лунинецкий район)

В Лахве состоялся районный этап семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2022» (Лунинецкий район)

06.06.2022
Photo of Лукашенко на встрече с Патриархом Кириллом: правда на нашей стороне, мы выдержим любое давление

Лукашенко на встрече с Патриархом Кириллом: правда на нашей стороне, мы выдержим любое давление

06.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть