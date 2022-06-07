Насыщенные дни в «Спутнике» — время летит быстро (Лунинецкий район)

Дни в оздоровительном лагере СОЛ «Спутник» проходят познавательно и интересно. Тактическая подготовка в эти дни имела формат практических занятий — разведывательная подготовка, военная топография, медподготовка, стрельба, турнир по волейболу, участие в интеллектуальной викторине на военную тематику, просмотр фильма «Крылья над Берлином».

Об истории создания и современных Вооруженных Силах Республики Беларусь» рассказал полковник Коховец В.П.