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Назначен новый руководитель Лунинецкого района

13.05.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Пост заместителя председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии) займет Вячеслав Дурнов, который прежде работал в должности первого заместителя министра спорта и туризма.

Геннадий Денгалев согласован на должность заместителя председателя Могилевского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ). До этого он возглавлял Борисовский райисполком.

Михаил Гришкевич сменит пост председателя Кобринского райисполкома на аналогичную должность в Пружанском районе.

В свою очередь Кобринский райисполком возглавит Александр Пачко. До настоящего времени он возглавлял Лунинецкий район.

Новым председателем Лунинецкого райисполкома станет Александр Савина. Прежде он работал на посту первого зампредседателя этого райисполкома.

Николай Карпович согласован на должность председателя Борисовского райисполкома. До настоящего времени он возглавлял Стародорожский райисполком.

Стародорожский райисполком теперь возглавит Дмитрий Сосинович, который перейдет на этот пост с работы в должности зампредседателя этого райисполкома.

На должность председателя Слуцкого райисполкома согласован Владимир Гога, прежде — начальник финансового управления Слуцкого райисполкома.

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