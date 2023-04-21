Назначение и отмена поездов по станции «Лунинец» на Минск, Пинск, Брест, Гомель и Горынь

Поезд МИНСК – ПИНСК – МИНСК, отправлением из Лунинца в 17.29 и 19.30, НАЗНАЧАЕТСЯ 22, 24 и 25 апреля, ОТМЕНЯЕТСЯ 23 апреля.

Поезд ГОМЕЛЬ – БРЕСТ – ГОМЕЛЬ, отправлением из Лунинца в 13.14 и 14.30, ОТМЕНЯЕТСЯ 23 апреля, НАЗНАЧАЕТСЯ 25 апреля.

24 и 25 апреля НАЗНАЧАЕТСЯ поезд ЛУНИНЕЦ – ГОРЫНЬ – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 11.15 и прибытием в 13.58.

26 и 27 апреля поезда ЛУНИНЕЦ – Брест – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 9.50 и прибытием в 18.05, следуют до станции Городец.

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