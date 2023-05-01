Назначены дополнительные поезда по станции «Лунинец» на Барановичи и Горынь

1, 8 и 9 мая дополнительно назначаются поезда: №6215 БАРАНОВИЧИ–ЛУНИНЕЦ–ГОРЫНЬ, отправлением в 11.15, и №6216 ГОРЫНЬ–ЛУНИНЕЦ–БАРАНОВИЧИ, прибытием в 13.58.

2 и 4 мая поезд региональных линий эконом-класса ЛУНИНЕЦ–БРЕСТ– ЛУНИНЕЦ, отправлением в 9.50 и прибытием в 18.05, следует сообщением ЛУНИНЕЦ– ГОРОДЕЦ–ЛУНИНЕЦ.

3 мая поезд региональных линий эконом-класса ЛУНИНЕЦ–БРЕСТ–ЛУНИНЕЦ,

отправлением в 11.14 и прибытием в 18.05, следует сообщением ЛУНИНЕЦ– ДРОГИЧИН–ЛУНИНЕЦ.

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