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Назначены дополнительные поезда по станции «Лунинец» на Барановичи и Горынь

01.05.2023
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1, 8 и 9 мая дополнительно назначаются поезда: №6215 БАРАНОВИЧИ–ЛУНИНЕЦ–ГОРЫНЬ, отправлением в 11.15, и №6216 ГОРЫНЬ–ЛУНИНЕЦ–БАРАНОВИЧИ, прибытием в 13.58.

2 и 4 мая поезд региональных линий эконом-класса ЛУНИНЕЦ–БРЕСТ– ЛУНИНЕЦ, отправлением в 9.50 и прибытием в 18.05, следует сообщением ЛУНИНЕЦ– ГОРОДЕЦ–ЛУНИНЕЦ.

3 мая поезд региональных линий эконом-класса ЛУНИНЕЦ–БРЕСТ–ЛУНИНЕЦ,
отправлением в 11.14 и прибытием в 18.05, следует сообщением ЛУНИНЕЦ– ДРОГИЧИН–ЛУНИНЕЦ.

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