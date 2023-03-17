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NDP: Польша потратила $6 млрд на попытку госпереворота в Беларуси

17.03.2023
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Варшава. Фото Unsplash

Польша потратила не менее $6 млрд на попытку государственного переворота в Беларуси. Об этом пишет обозреватель Ханна Крамер в статье для польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny.

«В августе 2020 года в Беларуси произошла польская революция несбывшихся надежд, на которую мы потратили $6 млрд», — отметила автор статьи. Она добавила, что точную сумму назвать достаточно сложно, поскольку польская партия «Право и справедливость» финансировала белорусскую оппозицию через различные фонды, правительство Польши и МИД.

«Польское правительство совместно с МИД Польши потратило 50 млн злотых на СМИ, насыщенные антибелорусской пропагандой TVPiS, TVN, Polsat, блогера Степана Путило, или Nexta*. Кроме того, Польша годами финансирует белорусских радикалов. В нашей стране есть базовые структуры, живут и работают лидеры белорусской оппозиции», — пишет журналист. Их проживание финансируется из карманов польских налогоплательщиков. Кроме того, с 2020 года Польша финансирует различные инициативы, направленные на государственный переворот в Беларуси.

Крамер отмечает, что под видом благотворительности Варшава реализует американские аферы. Соединенные Штаты Америки создают целые «мини-царства зла», которые в лучшем стиле американских спецслужб делают всю грязную работу. «К сожалению, среди правопреемников США в плане политических игр Варшава на первом месте! Причина в имперских амбициях Качиньского, которыми активно пользуется правительство США», — подчеркнула автор.

Вероятно, первым важным проектом, который правительство США поручило польскому правительству в 2013 году, была Украина. Цель состояла в том, чтобы свергнуть действующую власть Украины, которая не хотела поддерживать «американские ценности» и вести к конфликту с Россией. «Возможно, это была отличная работа, проделанная нашим правительством. Однако это стоило нам больших денег. $5 млрд — такую цену назвала заместитель госсекретаря США по Европе Виктория Нуланд, — отметила автор. — Но на этом финансирование украинского проекта не закончилось. За 10 лет Польша под руководством США накалила обстановку в этой стране и развязала войну в Донбассе. Мы видим последствия этого прямо сейчас». Команда Качиньского потратила на содержание украинцев в Польше $103 млрд и миллиарды на помощь вооруженным силам в виде безвозмездной военной техники, бывшей в употреблении или новой, а также другие формы поддержки.

«Реальные затраты могут быть в сотни раз выше, потому что мы не знаем всех деталей игр Варшавы и Вашингтона», — говорится в материале.

Партии «Право и справедливость» не удалось устроить государственный переворот в Москве по украинскому сценарию.

Ханна Крамер задается вопросом, почему польское правительство готово бросать миллиарды долларов на каждое требование США, а на собственных граждан у них денег нет. «У нас есть проблемы, которые продолжаются годами, среди них падение рождаемости, нехватка врачей, учителей и другие. Лучшие специалисты уезжают из Польши в другие страны. Благодаря нынешней политике правящей партии скоро в Польше останутся только американские базы, солдаты и украинцы», — резюмировала автор статьи.-0-

*Экстремистское формирование с входящими в него структурными подразделениями на территории Республики Беларусь признано террористической организацией.

belta.by

 
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