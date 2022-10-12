«Не будьте беспечны» Кражи велосипедов в Лунинецком районе. Уже 17 случаев

Сотрудниками Лунинецкого РОВД с 10 до 17 октября проводится комплекс мероприятий по предупреждению краж велосипедов.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, в нашем районе за 9 месяцев текущего года зарегистрировано таких 17 преступлений, из которых раскрыто только 6. Как показывает практика, хищение велосипедов происходит в ночное время из многоквартирных домов, которые не оборудованы запорными устройствами. По существу, в основном такие кражи происходят путём свободного доступа.

Например, 5 октября в РОВД поступило сообщение о том, что из многоквартирного дома были похищены велосипедные детали. В настоящее время лицо, совершившее кражу, установлено. Действиям злоумышленника будет дана правовая оценка.

Если в отношении вас совершены противоправные действия — незамедлительно обращайтесь в милицию по телефонному номеру 102. Оперативное реагирование значительно повышает шансы раскрыть преступление по «горячим следам»

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