«Не допустить спекуляции» Регулирование цен является одной из важнейших функций государства в сфере экономики

Регулирование цен является одной из важнейших функций государства в сфере экономики. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец.

«Регулирование цен, прежде всего на социально значимые товары, является одной из важнейших функций нашего государства в сфере экономики. Тонкая ценовая настройка всегда позволяла поддерживать достойный уровень жизни и покупательную способность населения в увязке с рентабельной работой предприятий. Вместе с тем на большинство товаров и услуг цены формируются по рыночным принципам, в стране создана нормальная конкурентная среда. Кроме того, важно понимать, что избыточное ценовое регулирование может привести к дефициту на товарных рынках. И вся экономическая история это подтверждает, — сказала Татьяна Рунец. — Почему сегодня переписываются инфляционные рекорды даже в странах, где рост цен из года в год варьировался около нулевой отметки? Это обусловлено комплексом причин. Нарушаются оптимальные логистические цепочки, растут цены на сырьевые товары, топливо, энергию. Резкое изменение валютного курса чувствительно влияет на цену импортируемой и собственной продукции с высокой долей импортной составляющей в себестоимости. На отдельные товары цены повышаются во избежание диспаритета с соседними странами. Также надо учитывать и монетарную природу инфляции вследствие мягкой денежно-кредитной политики центробанков для поддержки экономики в период пандемии».

Сенатор подчеркнула: пути уменьшения инфляционных рисков известны. «Это системная работа по снижению издержек, в том числе обеспечение жесткой технологической дисциплины на производстве, изменение ставки рефинансирования, дальнейшее развитие конкуренции, использование прозрачного биржевого механизма, формирование стратегических резервов. Кроме того, очень важно постоянно работать с населением, ведь создание искусственного ажиотажного спроса на отдельные товары также обусловливает давление на цены, — отметила она. — На мой взгляд, в Беларуси сегодня реализуется взвешенная антиинфляционная политика. В этом году ее дополнил механизм предоставления скидки отдельным категориям населения в рамках соглашения между МАРТ и крупными торговыми сетями. С учетом практики применения обеспечивается его оперативная донастройка. В ближайшей перспективе это позволит снизить административное давление в сфере ценообразования и улучшить финансовые показатели предприятий, в первую очередь пищевой промышленности».

«В любом случае важно, чтобы изменение цен было плавным, контролируемым и, конечно, увязано с компенсирующим ростом доходов населения. Это целевая задача для всей вертикали власти и, я уверена, общими усилиями мы с ней справимся», — констатировала Татьяна Рунец.

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