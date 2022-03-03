НЕ между молотом и наковальней. А как мостик между пропастью в отношениях. Какова роль Беларуси в конфликте соседей?

Конфликт России и Украины для Европы стал событием века. Он влегкую затмил коронавирус. Мало кто верил, что дойдет до такого. Уж слишком близки народы исторически. Но сейчас между ними пропасть. И Беларусь может стать мостиком — шатким, хрупким, но способным соединить стороны.

Пока же говорим о предпосылках разгоревшегося конфликта.

А можно было избежать?

Вряд ли. Да и избегать особо не было чего — Украина в огне с 2014 года. Там сначала случился майдан, а после него Луганская и Донецкая область захотели быть автономными. Не желали здесь терпеть выходки поднявших голову националистов. Уж слишком нацизмом попахивало.

Оговорюсь сразу. Я люблю Украину и украинский народ. Но ненавижу украинских политиков. Оба эти чувства одинаково сильны и искренни. Так вот: желание Донбасса политическая элита Украины встретила без энтузиазма. Точнее, “боевым усмирением”. Шахтеры ответили. И понеслось. И длилось 8 лет.

И были жертвы. Да, с обеих сторон. Но потери официального Киева —это военные и наемники из самых разных горячих и не очень точек планеты. А Донбасс терял еще и детей, женщин, стариков.

Это видели все. Запад, Россия, мы. Но Запад закрывал глаза. Россия, скрепя сердце, старалась не вмешиваться во внутренние дела соседнего государства (несмотря на просьбы донбассовцев).

А Беларусь… Беларусь принимала беженцев. Сотни и тысячи украинцев нашли в нашей стране вторую родину. Вот только сегодня об этом мало кто вспоминает. В Киеве точно делают вид, что и не было такого.

Ладно… Не благодарности ради давала кров украинцам наша страна.

Да и Россия терпела под своим боком конфликт не из-за жеманства и скромности. Здесь надеялись на благополучное развитие ситуации. Как и мы, ждали от Минских соглашений успокоения. Как и мы, разочарованно следили за регулярными нарушениями этих соглашений. И слушали, слушали, слушали мольбы Донбасса: “Помогите!”.

А потом было сближение Украины с НАТО, поставки военной техники и прибытие армейских инструкторов, постепенная милитаризация страны, которая на военщину стала тратить свыше 6% ВВП. При этом каждый новый шаг братания с Североатлантическим Альянсом был настолько демонстративен, что даже у самых выдержанных терпение было на грани.

Что до нацизма… Его проявления очевидны. Я видел их на торговых развалах Крещатика. Каска вермахта — это самое безобидное из военной атрибутики, что встретил в одной из палаток. Потому что рядом лежали и фуражка эсэсовца, и военные знаки различия со свастикой, и полицейские нарукавные повязки. Восхваления Степана Бендеры, унижения ветеранов Красной Армии — это тоже видели все: интернет — штука полезная.

Это баловство, скажет кто-то. Черт возьми, нацизм с подобных мелочей и развивался до масштабов коричневой чумы! Неужели история не учит?

… И вот однажды последовал решительный шаг России.

Почему официальный Минск поддерживает Путина?

А Путина ли, спрошу в ответ. Или все-таки интересы Союзного государства, интересы справедливости?

На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности разложил позицию нашей страны по полочкам. Вспомнили многое. И как в 2014-м с головой окунулись в миротворческие процессы, и как узнавали о создаваемых в Украине тренировочных лагерях по подготовке “невероятных” для участия в беспорядках августа 2020-го. Это в ответ-то на помощь…

“На территории Беларуси за последние три года пресечена деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб”, — раскрыл оперативные данные Александр Лукашенко. ”

“Когда в августе 2020 года блицкриг в Беларуси провалился, нас начали душить экономически, — развил он тему. — И та Украина, которую любит каждый белорус, оказалась чуть ли не в фарватере антибелорусской риторики”.

В Украине прекращали вещание белорусских каналов, объявляли о завершении межгосударственного диалога на высшем и высоком уровнях, и одними из первых присоединились к антибелорусским санкциям, закрыв небо для Беларуси.

А еще были запреты на импорт белорусской электроэнергии, ограничения на поставку отдельных товаров, точечные санкции для некоторых отечественных субъектов хозяйствования, работающих в сфере нефтепереработки, поставки калийных удобрений.

Мы отвечали тем, что совсем недавно, когда энергосистема Украины летела в тартарары, помогали с поставками электроэнергии. Мягко, дипломатично реагировали на вопиющий факт замены государственной символики в Днепре, старались не обострять ситуацию, когда на нашу территорию залетали украинские военные беспилотники и вертолеты…

Давайте начистоту и по-простому. На вашей лестничной площадке три квартиры. В одной живете вы. Вторая принадлежит семье брата: она надежна, поможет в трудную минуту и всегда вам рада. В третьей живет еще один брат. Он стал другим… Он оскорбляет (причем вас обоих), приводит к себе сомнительных гостей, строит совместно с ними какие-то козни против вас. Кого бы вы стали поддерживать? Ну, вот честно.

Что будет дальше?

Возможно, деэскалация конфликта. Первые шаги к этому уже сделаны. Отрадно, что переговоры начаты именно в Беларуси.

Возможно, это будет не так скоро, как хотелось бы всем. За исключением заокеанских покровителей, разумеется. “Очень мощные силы желают сорвать этот процесс, — отмечал Президент, имея в виду российско-украинские переговоры. — И дай бог, чтобы Зеленский удержался, и не скатился к слому переговорного процесса”.

В любом случае, надо ждать. С сочувствием к братскому народу, но без тревоги за будущее нашей страны. Какие бы козни в виде санкций не изобретали заморские гости наших “соседей по лестничной клетке”.

“Чрезвычайщины — никакой сейчас. Обострения – никакого, — убеждал в понедельник Президент. — Сейте, убирайте, когда придет время, женитесь, выходите замуж, рожайте детей, кушайте, выпивайте, но в меру, чтобы голову не потеряли – живите обычной жизнью”.

Эти поручения выполню с удовольствием. И вам советую. Все должно наладиться.

Владислав ГРИБАНОВ