На шляху да храмаОбщество

«Не надо пытаться изменить человеческую природу». Митрополит Вениамин о разрушении ценностей на Западе

17.04.2023
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Не надо пытаться изменить человеческую природу, заявил в эфире телеканала ОНТ митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, говоря о разрушении нравственных ценностей на Западе

«Нам, людям, естественно, обратиться к своему Творцу, сверить, как мы идем, как живем, как думаем, так ли, как Господь заложил нам. И не надо думать, чтобы изменить человеческую природу или какие-то законы, сделать как-то это совершеннее, лучше, удобнее, практичнее, по-современному», — отметил митрополит Вениамин.

«Если это противоречит воле Творца — это все равно приведет к каким-то настроениям, неудачам, скорбям и так далее. Нам важно вернуться к истокам, важно не забывать Отца нашего Небесного», — дополнил митрополит Вениамин.

belta.by

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