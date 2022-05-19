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Не оставляйте детей одних! Акция в поликлинике Лунинца

19.05.2022
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Волонтёры БРСМ и БМООСП из ГУО «Средняя школа № 3 г.Лунинца» совместно с сотрудником Лунинецкого РОЧС Мариной Кочурой провели профилактическое мероприятие в детской поликлинике УЗ «Лунинецкая ЦРБ» в рамках второго этапа акции МЧС Беларуси «Не оставляйте детей одних!»

В фойе поликлиники были организованы для родителей и их детей интерактивные площадки с конкурсами, викторинами и играми. «Не оставляйте детей одних!» – с таким призывом начинался диалог с каждым из родителей, кто решил заглянуть на тематическую площадку МЧС.

В игровом формате ребята вместе с родителями вспомнили алгоритм действий в случае возникновения пожара, научились правильно вызывать спасателей, отыскали опасности в квартире, а также ответили на вопросы викторины.

Уважаемые родители, в целях безопасности ваших детей МЧС напоминает: формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности, проведите с ними индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь.

По информации районной организации БРСМ

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