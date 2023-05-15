“Не отработали” Более 280 тысяч рублей взыскано с выпускников-бюджетников в Брестской области

В текущем году по 44 искам прокуроров Брестчины с выпускников бюджетной формы обучения высших и средних специальных учреждений образования, не отработавших установленный законом срок обязательной работы, взыскано свыше 280 тысяч рублей. Прокуратура Брестской области обобщила практику предъявления таких исковых заявлений к выпускникам.

Как показал анализ, поводами для предъявления исков стали неявка выпускников на работу по распределению, а также их увольнение за виновные действия в ходе отработки, например, за прогул без уважительных причин.

При наступлении указанных обстоятельств действующее законодательство предоставляет выпускнику право добровольно возместить средства, затраченные на его обучение. Как правило, молодые люди отказываются это делать. Тогда прокуроры в порядке реагирования предъявляют в суд иски о возмещении расходов на их обучение.

К примеру, по иску прокуратуры Пружанского района с Л. взыскано в доход государства свыше 18 тысяч рублей, затраченных на ее обучение.

Как показала проведенная районной прокуратурой проверка, ответчица в марте 2022 года за счет средств областного бюджета закончила аграрно-технический колледж по специальности «Агрономия». По распределению ее направили в Гродненскую область. Однако в установленный срок Л. к месту работы не прибыла. В добровольном порядке возместить средства, затраченные на ее обучение, отказалась.

Или другой пример. После окончания учреждения образования С. приступила к работе по распределению. Однако через 2 месяца ее уволили за прогулы без уважительных причин. В судебном порядке с С. по иску прокурора Кобринского района взысканы расходы, затраченные государством на ее обучение, в размере свыше 6 тысяч рублей.

Примечательно, что вступившие в силу судебные решения редко исполняются в добровольном порядке, в связи с чем учреждения образования инициируют их принудительное исполнение.

Служба информации прокуратуры Брестской области