«Не только чай пьем». Лукашенко заявил о согласовании с Путиным многих вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ходе неформального общения с Президентом России Владимиром Путиным удалось согласовать многие вопросы, на что у некоторых государств порой уходят годы. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с российским коллегой в Санкт-Петербурге в стенах Русского музея

«Спасибо, Владимир Владимирович, и за Москву, за космонавтов, за центр (речь о посещении 24 декабря главой белорусского государства центра подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке, где проходят отбор шесть белорусских претендентов на полет в космос. — Прим. БЕЛТА). Побывал я там, посмотрел. И за Питер. Мы кое-что посмотрели. Ну и если кто-то, правильно вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы — мы с вами за вечер многие точки расставили над «i», продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я вас благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили», — заявил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко также поблагодарил коллегу за культурную программу: «Спасибо за музей. Вы очень правильно сказали. Год русского языка — это к месту (2023-й в странах Содружества объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. — Прим. БЕЛТА), подчеркнет значимость. Ну и за Питер спасибо. За то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стало. Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима. Настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума. Я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге. Без вашей помощи, конечно, тут трудно было бы. Но все-таки молодцы и местные. Поэтому есть чему поучиться».

Накануне лидеры стран СНГ встретились в ходе неформального саммита. Сначала в официальной обстановке, а затем главы государств вместе отправились к месту проведения неформального обеда от имени Владимира Путина в честь лидеров стран Содружества. В целом общение длилось более семи часов.

Общение глав государств СНГ продолжается 27 декабря в Русском музее. В программе неформальный завтрак и экскурсия по музею.

Что касается подробностей общения Александра Лукашенко и Владимира Путина, то оба президента разместились в пригороде Питера — Стрельне. Утром российский лидер заехал за белорусским коллегой, после чего они вместе приехали в Русский музей. А накануне разъезжались тоже вместе, о чем и упомянул на двусторонней встрече в музее глава белорусского государства.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходила в одном из залов Русского музея под полотнами великих художников. Непосредственно над местом, где разместились президенты, в качестве доминанты на стене выделялось полотно «Явление Христа народу». Это большой эскиз картины авторства русского художника Александра Иванова (сама картина размещается в Государственной Третьяковской галерее в Москве). Первоначальный замысел художника предусматривал создание картины именно такого размера, и лишь в процессе работы он пришел к более монументальным формам. В основе сюжета — евангельское событие.

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