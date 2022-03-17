Не верьте фейкам! Наши военнослужащие выполняют задачи только на территории Беларуси (Лунинецкий район)

Попытки дестабилизировать обстановку в стране на фоне событий в Украине продолжаются. Одни говорят, что белорусские солдаты уже принимают участие в специальной операции России на Украине, другие — о нанесенных ударах по территории нашей страны. Есть и те, кто уже даже получил повестку в армию. Липовая конечно.

О том что происходит в Вооруженных Силах Республики Беларусь и будут ли белорусские солдаты участвовать в специальных действиях в соседней Украине рассказал начальник группы территориальной обороны военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов подполковник Васько Валентин Аркадьевич

Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по назначению 2021/2022 учебном годах только в границах Республики Беларусь. Воинские части, также находятся на своих местах, пунктах постоянной дислокации, а случаи перемещения техники и личного состава — это обычный процесс, часть мероприятий боевой подготовки, которая осуществляется ежегодно. Кстати, у нас в районе проходят занятия по мобилизационной готовности территориальных войск с органами управления территориальной обороны Лунинецкого района. В ходе занятий отрабатываются вопросы содержания готовности органов управления территориальной обороны на уровне обеспечивающем выполнение комплекса мероприятий по формированию территориальных войск в установленные сроки, должностные лица района закрепляют навыки выполнения мероприятий по формированию территориальных войск, осуществляется тренировка администрации пункта приёма личного состава.

В последнее время в социальных сетях и разных мессенджерах можно увидеть множество фейковых новостей, которые отличить от правды достаточно сложно, поэтому доверяйте, только информации из официальных источников. И помните: наши военнослужащие выполняют задачи только на своей территории и никакого участия в происходящем на территории Украины не принимали и не принимают.