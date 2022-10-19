«Не заметила мотоциклиста» В Лунинецком районе будут судить женщину за ДТП с тяжкими телесными

Прокуратура Лунинецкого района направила суд уголовное дело по обвинению 31 летней жительницы Лунинецкого района в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.

Согласно материалам дела обвиняемая в июне 2020 года ехала в вечернее время на автомобиле в г.Микашевичи в сторону трассы М-10. При выборе скорости движения водитель не учла интенсивность транспортного потока, обзорность дороги и другие факторы. Это привело к столкновению с мотоциклом, который ехал в попутном направлении и в момент аварии выполнял разворот.

В результате ДТП 29-летнему потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения.

После изучения уголовного дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее в отношении женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

Фото: press.mvd.gov.by

Служба информации прокуратуры Брестской области

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