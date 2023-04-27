Небо для БЛА и авиамоделей закрыто над Лунинецким районом. Все подробности

На территории Лунинецкого района ЗАПРЕЩЕНО использовать авиамодели, сообщает ИДН Лунинецкого РОВД

Существуют четкие правила использования авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов

В настоящее время никого не удивишь беспилотным летательным аппаратом.

На различных коммерческих сайтах достаточно предложений с различными техническими характеристиками. Так скорость отдельных моделей может быть в пределах 100 км/ч с радиусом действия до 70 километров и грузоподъемностью до 10 килограмм.

Согласитесь, что такой аппарат может создать серьезную опасность для воздушных судов, а также жизни и здоровью граждан в общественных местах.

С учетом того, что граждане систематически допускают нарушения порядка использования воздушного пространства с применением авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов следует помнить правила использования и различать их между собой.

Авиамодель – летательный аппарат без человека на борту, управление полетом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат.

Фактически авиамодели не должны подниматься на высоту не более 100 метров от уровня земной(водной) поверхности, не использовать их в пределах зон, запрещенных для использования авиамоделей, без согласования с госогранами (организациями), в интересах которых установлены такие зоны, согласно перечню, при этом авиамодели работающие в полосе частот 2400-2483,5 МГц и мощности передатчика

от 10 до 100 мВт, для ее легитимного использования должен стоять на учете в федерации ОО «Белорусская федерация беспилотной федерации»,

Стоить помнить, что в настоящий момент согласно данных сайта ГУП «Национальное кадастровое агентство» на территории Лунинецкого района ЗАПРЕЩЕНО использовать авиамодели.

Беспилотный летательный аппарат – воздушное судно, предназначенное для выполнения полета без экипажа на борту. К БЛА относят квадрокоптеры летающие по ранее заданной программе, вне визуального контакта с ними (при помощи пульта дистанционного управления, FPV-очков, ноутбука, планшета, мобильного телефона) или имеющие встроенный экран, отображающий «картинку» с камеры, установленной на квадракоптере.

В настоящее время БЛА использовать ЗАПРЕЩЕНО на участке

от аг. Лунин до д. Ракитно, так же над населенными пунктами: аг. Лунин, Полесский, Вулька-1, г. Лунинец, д. Яжевки, Сосновка и Язвинки. Над дорогой М-10 от заправочной станции вблизи аг. Лунин до д. Вичин. Так же запрещены полеты в радиусе 500 м. моста через р. Припять.

Следует помнить, что нарушение правил использования воздушного пространства либо правил использования авиамоделей влечет за собой административную ответственность по ст. 18.35 КоАП Республики Беларусь (наложение штрафа на физлицо – до 20 БВ., на юр. лицо – до 50 БВ., Ответственность за повторное совершение такого же правонарушения в течение года – штраф: для физлица от 10 до 50 БВ, юр. лица от 20 до 100БВ)

Кроме того, следует знать, что для проведения фото- и видеосъемки (Аэрофотосъемки) во всех областях оптического спектра Земли и объектов, находящихся на ней с использованием фотоаппарата (видеокамеры) с фиксацией получаемого изображения на любых носителях информации, осуществляется при наличии у пользователя разрешения Генерального штаба Вооруженных сил.

При использовании авиамоделей в зонах, запрещенных для использования авиамоделей, а так же беспилотных летательных аппаратов в запрещенных зонах в нарушение установленного порядка, для их владельцев помимо административной ответственности могут наступить негативные последствия в виде потери (повреждения) их летательных аппаратов в рамках применения в отношении них физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники военнослужащими (сотрудниками) воинских формирований, органов внутренних дел и работниками военизированной охраны в соответствии с Указом от 05.06.2019 № 215. В таких случаях стоимость авиамоделей или беспилотных летательных аппаратов их собственникам возвращена не будет.

Старший инспектор по разрешительной работе Лунинецкого РОВД старший лейтенант милиции Климчук С.А.

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