«Неделя леса» учеников и работников Любанской средней школы

Учащиеся и работники ГУО «Любанская средняя школа Лунинецкого района» приняли активное участие в акции «Неделя леса», инициатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

В этом году акция посвящена Году мира и созидания. Совместными усилиями внесён значительный вклад в создание нового леса. Все участники получили массу положительных эмоций.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram