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«Неделя леса» учеников и работников Любанской средней школы

06.04.2023
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Учащиеся и работники ГУО «Любанская средняя школа Лунинецкого района» приняли активное участие в акции «Неделя леса», инициатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

В этом году акция посвящена Году мира и созидания. Совместными усилиями внесён значительный вклад в создание нового леса. Все участники получили массу положительных эмоций.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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