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«Неделя леса» учеников и работников Любанской средней школы
Учащиеся и работники ГУО «Любанская средняя школа Лунинецкого района» приняли активное участие в акции «Неделя леса», инициатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.
В этом году акция посвящена Году мира и созидания. Совместными усилиями внесён значительный вклад в создание нового леса. Все участники получили массу положительных эмоций.
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома
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